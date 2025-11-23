Horror en Santiago del Estero: abusó de su prima de 13 años y la dejó embarazada

El hombre quedó detenido. La terrible situación salió a la luz gracias a la maestra de séptimo grado de la niña, quien realizó la denuncia luego de observar que la menor tenía comportamientos extraños desde hace varios días.

Un horroroso caso ocurrió en Santiago del Estero y pudo salir a la luz gracias a que una docente reconoció comportamientos extraños en la niña.

La Policía de Santiago del Estero detuvo este sábado a un hombre acusado de haber abusado de su prima de 13 años y de haberla dejado embarazada. El caso salió a la luz luego de la maestra de la menor de séptimo grado advirtiera cambios en el comportamiento de la víctima y realizara la denuncia.

La docente se presentó en la Comisaría N° 16 de Clodomira para informar lo que la nena le había confesado. En su denuncia sostuvo que la mejor presentaba actitudes retraídas y episodios de llanto desde hace varios días. En este contexto, ella decidió hablar con la niña, donde ella le confesó que se había realizado un test de embarazado y que había dado resultado positivo.

La docente, además de realizar la denuncia, alertó de inmediato a la madre de la menor, quien la trasladó a un centro de salud. Allí, una ecografía confirmó que la chica cursaba un embarazo de meses gestación.

Con la denuncia formalizada y las primeras pruebas reunidas, la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ana Carolina Azar, solicitó la detención del sospechoso. La jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Luciana Oyola, autorizó el operativo y ordenó imputarlo por abuso sexual con acceso carnal.

Ayer, personal de la Comisaría Nº 16 se dirigió al domicilio del acusado. El joven fue sorprendido mientras dormía y quedó inmediatamente detenido. Según el testimonio de la víctima, el abuso ocurrió una única vez en la casa del sospechoso.

Tras relatar los hechos en detalle a su madre, la menor ratificó la denuncia ante las autoridades. El imputado permanece alojado en la dependencia policial a la espera de ser indagado por la fiscal Azar.

Fuente:diariochaco

Comentarios