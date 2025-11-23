HERMOSO CAMPO: UN HOMBRE RESULTÓ HERIDO TRAS EL CHOQUE DE UNA SURAN CONTRA UN TREN DE CARGA

Un siniestro vial ferroviario se registró este domingo por la tarde en la localidad de Hermoso Campo, dejando como saldo a un hombre de 65 años hospitalizado.

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30, sobre la Avenida Lavalle, cuando un vehículo Volkswagen Suran (dominio AC843ZK) terminó volcado sobre una cuneta, apoyado sobre su lateral izquierdo. El automóvil era conducido por Humberto Esteban Gómez, policía retirado y domiciliado en la misma localidad.

Según las primeras actuaciones, aún se investigan las circunstancias en las que se produjo el impacto con una formación de Trenes Argentinos Cargas, guiada por Emanuel Fernando Bustos, empleado ferroviario de 33 años, oriundo de la ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe.

Gómez fue trasladado de inmediato al hospital local, donde el médico de guardia, Dr. Fabián Chiriniuk, informó de manera preliminar que el conductor presenta hematoma en el pecho derecho y escoriaciones en el brazo derecho. Su estado será reevaluado en las próximas horas.

La Fiscalía N° 3 de Charata, a cargo de la Dra. María Rafart Anton, fue notificada del hecho y dispuso la intervención de la División Criminalística de Charata, cuyo arribo al lugar se encuentra pendiente para realizar las pericias correspondientes.

El procedimiento está a cargo del Comisario Cristian M. Ojeda, jefe de la unidad policial local. Las actuaciones continúan para determinar cómo se produjo el siniestro y si el vehículo intentó cruzar la vía en el momento del paso del tren.

