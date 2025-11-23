Detuvieron a un hombre por privar de la libertad, abusar sexualmente y golpear a su pareja

23 noviembre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Un hombre de 47 años fue notificado en la causa “Supuestas privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y lesiones leves en contexto de violencia de género” durante la siesta del sábado en Resistencia.

 

Alrededor de las 14:30, efectivos de la División Patrulla Preventiva intervinieron en un hecho de violencia de género ocurrido en avenida Franklin y calle Cabildo. Allí demoraron al ciudadano, quien fue sorprendido discutiendo y forcejeando con una mujer que presentaba lesiones visibles en el rostro.

 

La víctima, una mujer de 33 años, fue trasladada de inmediato a la División Violencia de Género Metropolitana, donde radicó una denuncia penal. En su declaración, relató que convivía con el agresor y que desde hacía tiempo sufría violencia física y verbal.

 

Tras consultar con la fiscal en turno, se dispuso la aprehensión del hombre de 47 años, quien fue trasladado a la Comisaría Séptima, donde quedó notificado en la causa por privación ilegítima de la libertad, abuso sexual y lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género.

