Definieron quiénes reemplazarán a Patricia Bullrich y a Luis Petri en sus cargos

El Gobierno nacional anunció este sábado la designación de Alejandra Monteoliva como la nueva ministra de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, quien será la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, desde el 10 de diciembre.

En el mismo documento, la Casa Rosada informó que el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Alberto Presti, es el nuevo ministro de Defensa, sustituyendo a Luis Petri, que asumirá en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue oficializado por la ministra y por la cuenta oficial de la Oficina del Presidente, que informó que «la actual Secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, será la nueva Ministra de Seguridad Nacional».

A continuación, detalla que «Monteoliva ha sido una pieza fundamental de la «Doctrina Bullrich», que establece como prioridad la lucha frontal contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales, y el mantenimiento del imperio de la ley y el orden en las calles de la República Argentina».

La propia Patricia Bullrich felicitó a la nueva funcionaria en X. «Conozco tu recorrido, tu profesionalismo y esa entrega que te representa. En estos años como secretaria de Seguridad Nacional estuviste a mi lado con una capacidad de trabajo y una solidez que marcaron una enorme diferencia. Te vi esforzarte, crecer y construir experiencia. Lo que viene lo vas a encarar con lo que más te define: resultados, coraje y honestidad», destacó.

Asimismo, le encargó «sostener la única doctrina que ordenó a la Argentina: mano dura, reglas claras y una verdad que no cambia: el que las hace, las paga. Con el liderazgo del presidente y este nuevo desafío para vos, este camino no sólo continúa: se proyecta hacia el futuro con más firmeza y más convicción para todos los argentinos de bien».

A través de sus redes sociales, Javier Milei también les dio la bienvenida a ambos ministros: «Bienvenidos Alejandra Monteoliva y teniente General Carlos Presti, que estarán a cargo de los Ministerios de Seguridad y Defensa, respectivamente».

En el comunicado oficial, el Gobierno destaca que «ambas designaciones implican una continuidad del rumbo que dichos ministerios emprendieron el 10 de diciembre del 2023» y remarca que «la Argentina potencia que todos soñamos y que los argentinos ratificaron en las urnas el pasado 26 de octubre requiere de unas Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas firmes, profesionales y despolitizadas, bajo la conducción de expertos en sus respectivas áreas».

