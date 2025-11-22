Tucumán: murió la nena de 7 años baleada mientras jugaba en el patio de su casa

Zoe Robledo, la niña de 7 años que había sido baleada en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa en el barrio San Cayetano de San Miguel de Tucumán, murió este viernes por la noche luego de más de 24 horas de agonía. La noticia fue confirmada por su madre, Claudia, quien exigió justicia y la detención del autor del disparo. En medio del dolor, vecinos y allegados incendiaron la vivienda de los presuntos involucrados.

«Mi hija acaba de fallecer. Que se haga justicia y que los asesinos paguen», expresó entre lágrimas la mujer desde la puerta del hospital, donde había esperado noticias desde el jueves por la tarde. Zoe tenía un orificio de entrada y salida de bala en la cabeza y no logró recuperarse.

Hasta el momento, la Policía mantiene detenidos a dos sospechosos: un joven de 19 años, conocido como «Menor», y un adolescente de 16, apodado «Ratón». Ambos acompañaban a los otros dos involucrados, entre ellos el presunto tirador, apodado «Chueco», que continúa prófugo junto a otro cómplice. Una cámara de seguridad registró la huida de ambos.

La Unidad de Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo, los había imputado inicialmente por homicidio doblemente agravado en grado de tentativa. Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron que, tras el fallecimiento de la niña, los cargos serán reformulados para adecuarse al delito consumado.

En una audiencia previa, el auxiliar fiscal Lucas Maggio detalló la mecánica del ataque y solicitó cuatro meses de prisión preventiva para el mayor de los detenidos. Para el menor, se dictaron medidas restrictivas provisionales por el mismo plazo.

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE

El jueves alrededor de las 16, Zoe jugaba con otros chicos en el frente de su casa, ubicada sobre calle Ricardo Rojas. En ese momento, los sospechosos —»Chueco», «Menor», «Ratón» y un cuarto joven— se presentaron en la vereda.

Según la reconstrucción fiscal, fue «Chueco» quien extrajo un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a disparar, mientras sus acompañantes lo alentaban e insultaban a otras personas de la zona. Uno de los tiros impactó en la cabeza de la nena, que cayó gravemente herida. Familiares la trasladaron de urgencia al centro de salud más cercano y luego al Hospital de Niños, donde permaneció internada hasta su fallecimiento.

REACCIÓN VECINAL Y CLIMA DE TENSIÓN

Tras conocerse la muerte de la niña, un grupo de vecinos, familiares y amigos se movilizó y prendió fuego la casa donde vivirían los presuntos agresores. Las imágenes fueron registradas por testigos y muestran el nivel de indignación que atraviesa al barrio.

Fuentes policiales señalaron que la zona atraviesa conflictos reiterados entre familias y la calificaron como un sector complejo, con antecedentes de violencia. Una de las líneas de investigación apunta a que el ataque podría estar vinculado a disputas relacionadas con el narcomenudeo, aunque esto aún no fue confirmado.

La madre de Zoe pidió que se capture a «todos los responsables», y reclamó que los detenidos no reciban beneficios: «El mayor tiene que estar en un penal, no en una comisaría con un celular riéndose de nosotros», dijo.

fuente:diariochaco

