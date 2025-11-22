Tras la amenaza de lluvia, así seguirá el tiempo este finde semana largo en el Chaco

Se esperan buenas condiciones, con ambiente agradable a cálido.

Luego de las amenazas no cumplidad de lluvias y algunas tormentas aisladas para este viernes, en la región, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia buenas condiciones del tiempo para lo que resta del fin de semana largo, en Resistencia y alrededores, con baja nubosidad, y ambiente agradable a cálido, con temperaturas máximas en torno a los 28 grados.

En detalle, para este sábado se espera cielo parcialmente nublado, y vientos leves del sudeste, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 27.

Asimismo, para el domingo se prevé cielo ligeramente nublado, con vientos leves del este rotando al sudeste. La temperatura oscilará entre 16 grados de mínima y 28 de máxima.

En tanto, para el lunes -feriado nacional por el Día de la Soberanía- se anticipa cielo ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde-noche, con 15 grados de temperatura mínima y 28 de máxima.

Por último, para el martes, el SMN pronostica tiempo bueno, con cielo algo nublado, y ascenso de temperatura: mínima de 17 grados y máxima de 31.

fuente:datachaco

Comentarios