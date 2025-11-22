La Corte brasileña confirmó que Bolsonaro quiso romper su tobillera electrónica

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro quedó detenido de manera preventiva este sábado luego de que el Supremo Tribunal Federal (STF) confirmara que intentó romper su tobillera electrónica en medio de una vigilia organizada frente a su casa en Brasilia, donde cumplía prisión domiciliaria desde agosto.

La maniobra, según el fallo firmado por el presidente del STF, Alexandre de Moraes, evidenció la intención del exmandatario de fugarse aprovechando la movilización convocada por su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo Integrado de Brasilia, la tobillera fue vulnerada en las primeras horas del 22 de noviembre. Para Moraes, el daño al dispositivo «demuestra la intención del expresidente de asegurar el éxito de su fuga», señalando que la manifestación frente a su domicilio habría servido como cortina de humo.

El juez también remarcó que la casa de Bolsonaro se ubica a 13 kilómetros de la embajada de Estados Unidos, un punto que consideró relevante en su análisis sobre los riesgos de una eventual evasión.

En su resolución, Moraes hizo hincapié en la «repetición del modus operandi» del exmandatario, aludiendo a su capacidad para movilizar a miles de simpatizantes con el fin de generar caos y avanzar en objetivos personales. Para el magistrado, la convocatoria impulsada por Flávio Bolsonaro tuvo la clara finalidad de favorecer un intento de fuga.

Por este motivo, dispuso la prisión preventiva del ex jefe de Estado «para garantizar el orden público».

La Policía Federal confirmó que cumplió el mandato judicial y trasladó a Bolsonaro a una sala de Estado, un espacio especial para expresidentes y autoridades de alto rango.

El líder ultraderechista estaba en prisión domiciliaria desde el 4 de agosto, luego de que Moraes lo acusara de violar medidas cautelares utilizando redes sociales de aliados —incluidos sus tres hijos parlamentarios— para instigar ataques al STF y pedidos de intervención extranjera en el Poder Judicial.

