Expulsaron a un agente penitenciario por ausentarse casi 100 días de su servicio

Mediante un Decreto firmado por el gobernador Leandro Zdero, el Gobierno echó a un agente del Servicio Penitenciario Provincial por acumular casi 100 días de ausencia de sus obligaciones laborales sin justificativos.

Se trata de una destitución con calificación de cesantía para el agente identificado como C.A.F. quien acumuló 93 días discontinuos de licencia especial hasta el 20 de octubre de 2023 por cuadros de «lumbalgia, angustia y ansiedad con fenómenos alucinatorios». Sin embargo, tras una investigación, se supo que el agente no presentó más certificados médicos que justifiquen su diagnóstico desde el 21 de octubre de 2022, pese a que fue citado varias veces por la Dirección de Personal.

La Asesoría Legal del Servicio Penitenciario indicó que el agente incumplió el inciso y del artículo 53 del Régimen Disciplinario Penitenciario: «La deserción o abandono de las obligaciones del servicio por el término mayor a tres días corridos»; el inciso h por «no presentarse ante el llamado del superior»; y el inciso k por «no reintegrarse al servicio inmediatamente de haber finalizado su licencia, comisión o plazo de presentación».

Ante esto, decidieron que correspondía aplicar la sanción máxima al agente y, con la firma del decreto, C.A.F. fue expulsado del Servicio Penitenciario.

