Buscan intensamente a tres niñas que se fugaron de un hogar en Resistencia

La Policía del Chaco activó el protocolo de búsqueda de persona para dar con el paradero de tres niñas que se ausentaron este viernes por la tarde del Hogar ECA «Niñas Bonitas», ubicado en avenida Rivadavia 640, en Resistencia. La denuncia fue radicada por E.N.A, de 37 años, trabajadora de la institución, quien informó que no es la primera vez que las menores se alejan del lugar, aunque en ocasiones anteriores habían regresado por sus propios medios.

Las menores fueron identificadas como: Ámbar Génesis Gómez, de 9 años, Cecilia Diego Mercedes, de 13 años y Macarena Cabaña, de 11 años.

Según el reporte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 19:00 de este viernes. La trabajadora del hogar explicó que, como es habitual, había salido a las 17:30 con un grupo de niñas para actividades recreativas en el Domo del Centenario. Sin embargo, durante el regreso hacia el hogar, tres de las menores comenzaron a correr y se alejaron del grupo.

La denunciante relató que las siguió hasta el portón del Domo, donde perdió contacto visual al ver que las niñas tomaban rumbo hacia avenida Lavalle, en dirección al hipermercado Carrefour. Desde ese momento, no volvió a tener noticias sobre su paradero.

La mujer aclaró que situaciones similares ya habían ocurrido, y que en ocasiones anteriores las menores regresaron al hogar por su cuenta. También detalló que las niñas suelen dirigirse a distintos domicilios familiares:

En el caso de Cecilia, a la vivienda de su madre, en el caso de Ámbar, a la casa de su madre y sobre Macanera no precisión domicilios vinculados.

La Comisaría Duodécima mantuvo comunicación con la Fiscalía en turno, que ordenó activar de inmediato el protocolo de búsqueda de persona y disponer todas las medidas necesarias para localizar a las niñas. Cualquier novedad, según lo instruido, deberá ser informada de manera urgente a la sede judicial.

La Policía trabaja en relevamientos, entrevistas y recorridas por los posibles paraderos mencionados. Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información útil, se comunique con el 911 o con la comisaría más cercana.

FUENTE:diariochaco

Comentarios