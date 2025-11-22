Bolsonaro vuelve a prisión por orden del Supremo Tribunal Federal de Brasil

La Policía Federal ejecutó la orden en la madrugada, después de que el juez Alexandre de Moraes rechazara el pedido de mantener el arresto domiciliario por razones humanitarias. La condena incluye más de 27 años de prisión y una extensa inhabilitación política.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue detenido en las primeras horas del sábado, en San Pablo, por orden del Supremo Tribunal Federal (STF). La Policía Federal ejecutó la medida de prisión preventiva mientras el exmandatario cumplía arresto domiciliario, régimen que le había sido otorgado tras su reciente condena a 27 años y tres meses de cárcel por intentar subvertir el orden constitucional.

«La Policía Federal ejecutó este sábado (22 de noviembre), en Brasilia/DF, una orden de arresto preventivo en cumplimiento de una decisión del Supremo Tribunal Federal», informó la fuerza en un comunicado oficial. Posteriormente, fuentes policiales confirmaron a los principales medios del país que el detenido era efectivamente el expresidente.

La defensa de Bolsonaro había solicitado el viernes que se mantuviera el arresto domiciliario por razones humanitarias, pero el juez Alexandre de Moraes rechazó el pedido y dispuso su traslado a prisión.

El exmandatario fue declarado culpable de organizar una trama destinada a perpetuarse en el poder . La sentencia describió una serie de delitos graves: intento de golpe de Estado, abolición del Estado de derecho, conformación de una organización criminal armada, daños agravados contra bienes públicos y deterioro de patrimonio histórico . Además, la condena incluye una inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta ocho años después de cumplir la pena, lo que proyecta la restricción hasta 2060, salvo que la sentencia sea reducida.

