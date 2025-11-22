Aparecieron las tres niñas que se fugaron de un hogar: estaban en la casa de un familiar

Aparecieron las tres niñas del Hogar ECA «Niñas Bonitas», ubicado en avenida Rivadavia 640, en Resistencia, que se habían fugado el viernes por la tarde cuando regresaban de una actividad recreativa en el Domo del Centenario. Las hallaron en plena siesta de este sábado y estan en buen estado de salud.

En la tarde de ayer, una trabajadora de la institución, conocida como E. N. A., de 37 años, radicó la denuncia correspondiente, señalando lo sucedido, y se activó de inmediato el protocolo de búsqueda de personas. Las menores fueron identificadas como Á. G. G., de 9 años; C. M. D., de 13; y M. C., de 11.

Es así que, en el marco de esta búsqueda, los agentes de la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas se presentaron en un domicilio del barrio Don Santiago III, de la capital chaqueña, donde reside una mujer (R. M. S., de 38 años) que posee la guarda de una hermana de la adolescente de 13 que estaba desaparecida. Al entrevistarse con ella, comentó que las tres chicas arribaron a su vivienda en buen estado de salud, momentos antes de que llegue la Policía.

Por último, se le informó de la situación a la Fiscalía en turno, a cargo de Víctor Recio, que dispuso que se recepte declaración testimonial a la mujer que vive en el barrio Don Santiago III. Además, ordenó que las niñas sean trasladadas a la División de Medicina Legal y, posteriormente, entregadas a la Línea 102. Luego, se dejó sin efecto el protocolo de búsqueda.

Cabe mencionar que, en su momento, la denunciante aclaró que situaciones similares ya habían ocurrido, y que en ocasiones anteriores las menores regresaron al hogar por su cuenta. También detalló que las niñas suelen dirigirse a distintos domicilios familiares.

