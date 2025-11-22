A partir de diciembre se digitaliza la asignación de turnos en hospitales del interior

El Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña emitió una circular dirigida a todos los hospitales y centros de salud del interior provincial, informando que, a partir del 1 de diciembre de 2025, no se recibirán más planillas en papel para la programación de turnos médicos. Desde esa fecha, la asignación y solicitud de turnos se realizará exclusivamente a través de la página Tu Gobierno Digital.

La medida, firmada por autoridades del Servicio de Estadística, apunta a modernizar el sistema de atención, mejorar la organización y evitar congestiones en la gestión diaria. «Es fundamental informar y capacitar a la población para que pueda acceder y utilizar esta plataforma sin inconvenientes», señala el comunicado, donde además remarcan que el nuevo sistema facilitará el control, la planificación y el uso eficiente de los recursos.

Las autoridades de Salud solicitaron a los responsables de hospitales y centros de salud que difundan la información de manera efectiva, garantizando que la comunidad esté debidamente notificada del cambio.

El escrito destaca que la transición al sistema digital permitirá un proceso más ordenado, evitando demoras y facilitando la programación de turnos en consultorios médicos. Asimismo, agradece la colaboración del personal para lograr «una transición exitosa y mejorar la atención a la población».

