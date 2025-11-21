Un avión de combate se estrelló durante una exhibición aérea en Dubai

El hecho se registró en el aeropuerto Al Maktoum, sede del Dubai Air Show, donde los equipos de emergencia actuaron de inmediato.

Un avión participante del Dubai Air Show se precipitó a tierra este viernes durante una demostración aérea. La aeronave, un HAL Tejas perteneciente a la India, cayó cerca de las 14:10 (hora local) mientras realizaba maniobras ante los asistentes del evento.

Aún no hay confirmación oficial sobre si el piloto logró activar el sistema de eyección antes del impacto en la zona de la principal ciudad de Emiratos Árabes Unidos.

Tras el accidente, una densa columna de humo negro se elevó desde las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Al Maktoum, en el complejo Dubai World Central, mientras los presentes observaban la escena. Vehículos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, haciendo sonar sus sirenas.

Este aeropuerto, el segundo en importancia de la ciudad-estado, es sede de la feria aeronáutica bienal, donde en los últimos días se anunciaron grandes compras de aeronaves por parte de Emirates y su compañía asociada de bajo costo, FlyDubai.

