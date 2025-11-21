Récord de sífilis en Argentina: Chaco, entre las provincias más afectadas

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó que el país atraviesa el mayor nivel de contagios desde que existen registros. Chaco figura entre las jurisdicciones con incremento más acelerado.

La sífilis alcanzó su mayor número de casos desde que existen registros oficiales en Argentina. El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) alertó que en 2024 se notificaron 36.917 diagnósticos y que, en las primeras 44 semanas de 2025, ya se contabilizaron 36.702 contagios, una cifra que anticipa otro récord histórico.

El aumento representa un 38,5% más que en 2022 y confirma una tendencia en ascenso sostenido que preocupa al sistema de salud. Las autoridades sanitarias remarcaron la urgencia de reforzar las estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento ante una enfermedad que continúa expandiéndose en todo el país.

Según los datos oficiales, Argentina registra un incremento progresivo desde 2011, con un fuerte salto entre 2015 y 2019, cuando los casos se triplicaron. La pandemia provocó un freno artificial en 2020 y 2021, pero desde 2022 los contagios volvieron a crecer hasta superar por primera vez los 30.000 casos anuales en 2023, llegando al máximo histórico en 2024.

La tasa nacional pasó de 56,1 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 en 2024, un alza del 65,8%. Para 2025, el BEN proyecta un incremento del 20,5% respecto al año anterior.

Chaco, entre las provincias con mayor impacto

El aumento se replica en todo el país, pero con fuertes contrastes regionales. En 2024, la región Centro concentró el 61,3% de los casos, con Córdoba como la provincia de mayor tasa.

Sin embargo, el BEN advierte que otras jurisdicciones muestran incrementos especialmente preocupantes: San Luis, Chaco, Formosa, Jujuy y Catamarca se encuentran entre las más afectadas.

En el NEA, Chaco sobresale por el crecimiento sostenido de los contagios y por tasas que superan la media nacional, lo que encendió las alertas en el sistema sanitario provincial. El informe remarca que la curva ascendente se mantiene sin indicios de desaceleración.

El patrón de crecimiento se replica también en las regiones Sur y Cuyo, donde provincias como Neuquén, Tierra del Fuego y La Pampa presentaron incrementos significativos.

Jóvenes, el grupo más afectado

El perfil epidemiológico muestra que la mayor carga de contagios recae en personas jóvenes. Entre 15 y 39 años se concentra el 76% de los casos registrados en 2025, con el grupo de 20 a 24 años al tope de las tasas de notificación (228,2 por cada 100.000 habitantes). En estos rangos etarios, la incidencia es significativamente mayor en mujeres que en varones.

A partir de los 35 años, la tasa desciende en general, aunque entre personas mayores los hombres superan a las mujeres en los registros de contagio.

Fuente:diariochaco

