Promulgaron el Presupuesto 2026 en Chaco: así quedó el mapa del gasto público

El Presupuesto General 2026 fue promulgado por el Gobierno del Chaco luego de que la Ley Nº 1.024-B fuera aprobada en la última sesión ordinaria celebrada el pasado 12 de noviembre en el recinto del Poder Legislativo.

El primer artículo del documento fija un gasto total de $ 4.407.713.468.845 para la Administración Pública Provincial, que incluye a la Administración Central y a los organismos descentralizados. En cuanto a la distribución por organismos, el Poder Legislativo contará con un presupuesto total de $ 97.821.087.609, mientras que el Poder Judicial dispondrá de $ 267.326.270.195.

Asimismo, el Ejecutivo absorberá la mayor parte del presupuesto, con un total de $ 3.701.162.019.901, compuesto por $ 3.173.515.203.944 en erogaciones corrientes y $ 527.646.815.957 en erogaciones de capital.

El artículo 2 estima recursos por $ 4.407.870.057.146 para el Ejercicio 2026:

Recursos Corrientes: $ 4.228.555.092.883

Recursos de Capital: $ 179.314.964.263

Total: $ 4.407.870.057.146

Por su parte, el artículo 3 prevé gastos que no implican una salida real de dinero del Estado, sino que representan movimientos internos contables entre distintas áreas u organismos del mismo sector público. La suma estimada es de $ 113.346.849.618.

Luego, el artículo 4 señala un superávit provincial de $ 156.588.301, que se utilizará para financiar parte de las Fuentes y Aplicaciones Financieras.

Fuentes (art. 5) – $ 385.566 millones

Endeudamiento público (compromisos anteriores): $ 77.971 millones

Emisión de Letras del Tesoro: $ 140.000 millones

Otras cuentas por pagar: $ 167.649 millones

APLICACIONES – $ 385.723 MILLONES

Amortización de deuda: $ 138.123 millones

Cancelación de deuda de corto plazo: $ 192.000 millones

Incremento de cuentas a cobrar: $ 55.600 millones

Esta ley también establece cuál será el número de empleados estatales previstos para el nuevo año. El mismo está fijado en 74.626, distribuidos en empleados permanentes (68.814), temporarios (5.812) y horas cátedra (282.623).

