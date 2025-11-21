La Poceada quedó vacante y hay en juego $ 121 millones para este sábado

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, 83 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $ 178.903,06.

El sorteo N° 2235 de la Poceada chaqueña, realizado este jueves por la noche, terminó sin ganadores de los cinco aciertos y dejó el pozo principal vacante. Con esto, el monto acumulado volvió a crecer y este sábado se pondrán en juego más de $ 121 millones, una cifra que mantiene en vilo a miles de apostadores.

Los números extraídos en esta edición fueron: 08, 13, 17, 19, 24, 35, 80, 82, 90 y 98.

Si bien ningún participante logró acertar los cinco números, hubo una importante cantidad de ganadores en las categorías menores: 83 apostadores acertaron cuatro números y cada uno se llevó $178.903,06, 1.788 personas acertaron tres números, con un premio individual de $ 2.076,20 y 14.778 jugadores «salvaron la jugada», cumpliendo con el mínimo de aciertos para recuperar su apuesta.

La Poceada volverá a sortearse este sábado a las 21, con un pozo estimado en $ 121 millones.

Comentarios