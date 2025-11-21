Jubilados desaparecido en Chubut: encontraron un cuerpo en las costas de Santa Cruz

A más de un mes de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que fue vista por última vez el 11 de octubre cuando viajaba rumbo a la localidad de Camarones, en Chubut, las autoridades confirmaron en las últimas horas el hallazgo de un cuerpo en las costas de Santa Cruz. Ahora, los investigadores trabajan para determinar si los restos corresponden a alguno de los dos.

El cuerpo fue encontrado en una zona costera del sur del país y, según informaron fuentes oficiales, ya se llevan adelante los análisis forenses pertinentes. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, afirmó que cada hallazgo será estudiado en detalle.»Cada persona que aparezca en estas circunstancias va a ser analizada para ver si puede ser Pedro o Juana», expresó el funcionario.

En cuanto a las hipótesis, Iturrioz sostuvo que su «tesitura es que se los tragó el mar», aunque aclaró que no descarta ninguna línea investigativa.

Los protocolos oficiales establecen un máximo de 15 días para operativos de rastrillaje. Sin embargo, y debido a la magnitud del caso, el Ministerio de Seguridad decidió extender la búsqueda de manera indefinida.

