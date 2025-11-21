Fin del ciclo lectivo en Chaco: ¿Cuándo terminan las clases?

El inicio de las vacaciones de verano depende de cada jurisdicción, siempre y cuando se cumplan los 190 días lectivos por año.

El ciclo lectivo 2025 entra en su tramo final y las provincias ya confirmaron las fechas oficiales de cierre del año escolar.

Tal como establece el Consejo Federal de Educación, cada jurisdicción fija su calendario siempre y cuando se cumpla el piso obligatorio de 190 días de clases anuales.

En el caso de Chaco, el fin de actividades para todos los niveles y modalidades está programado para el 19 de diciembre, fecha en la que los estudiantes darán inicio al receso de verano luego de completar el calendario académico.

La provincia no será la única en concluir el ciclo lectivo ese día. También cerrarán sus clases el 19 de diciembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

fuente:diariochaco