El 16% de los presos en cárceles federales son extranjeros

La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que el 16% de la población privada de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es extranjera.

Esta cifra implica que, de los 12.062 detenidos en cárceles federales del país, 1.935 integran la población extranjera.

El dato estadístico es parte del reporte «Población extranjera privada de libertad en cárceles del SPF», elaborado por la procuraduría especializada.

El documento ofrece información descriptiva cuantitativa y un análisis cualitativo resultante de entrevistas realizadas en el primer semestre del 2025, en el marco de inspecciones realizadas por la PROCUVIN. Asimismo, el informe busca complementar otro reporte de la misma temática que había sido elaborado en 2023.

Entre los distintos objetivos del trabajo se encuentran: la descripción y el análisis de las características de la población extranjera privada de libertad en cárceles federales y la colaboración en la producción y difusión de información como herramienta de análisis para las diversas líneas de intervención de la procuraduría.

En este marco, el documento puntualizó que la proporción de personas extranjeras sobre el total de la población privada de libertad ha mostrado una tendencia descendente a partir de 2017.

Según el reporte, la serie en los últimos 9 años configurada porcentualmente evolucionó de la siguiente manera: 2016 (23,76 %); 2017 (25,75 %); 2018 (25,33 %); 2019 (23,24 %); 2020 (20,64 %); 2021 (19,14 %); 2022 (20,76 %); 2023 (19,84 %); 2024 (16,11 %); 2025 (16,04 %).

En tanto, el reporte detalló que la evolución de la serie estadística en términos nominales expresó las siguientes cifras: 2016, 2.106 (detenidos extranjeros); 2017, 2.429; 2018, 2.700; 2019, 2.618; 2.020, 1.962; 2021, 1.818; 2022, 1.951; 2023, 1.904; 2024, 1.884; 2025, 1.935.

En relación a la composición por país de procedencia, el reporte detalló que el 70% de la población extranjera proviene de Paraguay, Perú y Bolivia.La lista es encabezada por Paraguay (466), Perú (431) y Bolivia (423). Le siguen Colombia (136), Chile (133), Uruguay (77), República Dominicana (69), Venezuela (60), Brasil (42), China (26), México (15) y España (6). Asimismo, fueron registrados también los casos de 51 personas de otras nacionalidades. A su vez, el documento puntualizó que solo el 6% de la población extranjera proviene de países donde el castellano no es lengua oficial (116 casos).

En otro de los ejes de análisis, el informe indicó que del total de la población extranjera privada de su libertad en cárceles federales, 1.181 se encuentran en establecimientos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que representa el 61% del total.

También se puntualizó que más de la mitad de la población extranjera encarcelada -el 56,4%- se encuentra cumpliendo sentencia, mientras que el 43,6% restante tiene prisión preventiva.

Asimismo, del desglose relativo a las jurisdicciones intervinientes en los extranjeros detenidos se desprende que el 51,5% se encuentran a disposición de la justicia nacional, el 46,1% de la justicia federal y el 2,4% a disposición de administraciones de justicia provinciales o de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

EDAD Y GÉNERO

En otro de los ejes de análisis, el reporte indicó que la gran mayoría de los extranjeros privados de libertad -el 98,2%- son personas mayores de 21 años, en tanto que el 1,8% restante corresponde a jóvenes de 18 a 21 años.

En relación a la composición por género, los datos reflejaron que el 90,5% de la población extranjera en cárceles federales son hombres(1.752 internos); el 8,9%, mujeres (172); y un 0,6%, personas trans (11 casos).

Esta distribución muestra una proporción apenas superior de mujeres respecto de la población general, ya que las mujeres detenidas en el SPF representan el 7,6%.

