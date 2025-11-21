Club Acción se consagra campeón del Torneo Clausura del Asociativo Saenzpeñense

La Primera División del Club Acción volvió a hacer historia este jueves al coronarse campeón del Torneo Clausura 2025 del Asociativo Saenzpeñense. Con un desempeño sólido a lo largo de toda la competencia, el equipo reafirmó su liderazgo deportivo y sumó un nuevo título a su prestigioso recorrido.

Jugadores, cuerpo técnico y la hinchada celebraron con emoción este nuevo logro que destaca el trabajo, el esfuerzo y la constancia del plantel. Desde el club, enviaron un mensaje de felicitación a todos los protagonistas y reafirmaron su compromiso de seguir creciendo: “Vamos por más”.

El Club Acción continúa consolidándose como uno de los referentes del básquet en la región.

