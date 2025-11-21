Buscan a un prófugo que captaba a jóvenes de Villa Berthet y las prostituía

Gastón Guillemet está acusado de captar a chicas de la localidad chaqueña con falsas promesas laborales y explotarlas sexualmente. El exempresario tiene pedido de captura nacional e internacional.

Gastón Guillemet, un exempresario que tiene captura nacional e internacional y piden una recompensa de $ 5.000.000 para quien aporte datos que permitan su ubicación y detención.

Guillemet está siendo buscado por estar acusado de engañar a adolescentes y jóvenes con promesas laborales para después prostituirlas. Las víctimas tenían 14, 17 y 19 años.

Los hechos por los que está imputado Guillemet ocurrieron en diciembre de 2010, cuando él tenía 22 años. «El imputado viajó a la localidad de Villa Berthet, en Chaco, y con la promesa de oportunidades en Buenos Aires convenció a dos adolescentes y a una joven a que se trasladasen en Buenos Aires, donde las explotó sexualmente. Las víctimas desconocían el verdadero propósito del sospechoso. Él aprovechó la situación de vulnerabilidad de las chicas», explicaron.

En últimas horas, Guillemet recibió un revés judicial. La Corte Suprema de Justicia, con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron un recurso de queja de la defensa en donde buscaba hacer caer el segundo juicio.

Guillemet, de 37 años, está prófugo desde el 9 de octubre de 2023. «Fue acusado de haber trasladado desde Chaco a Buenos Aires chicas humildes, algunas menores de edad, con la promesa de un trabajo, pero las explotaba sexualmente. Logró escapar cuando la Justicia ordenó un nuevo juicio», dijeron fuentes judiciales.

En un primer juicio, el Tribunal Oral Federal (TOF) porteño N°7 lo condenó a tres años de prisión por dos casos por entender que el acusado no conocía que una de las víctimas tenía 17 años y por eso se aplicó la figura de trata de personas mayores de edad y lo absolvió por el tercero de los hechos que involucraba a una adolescente de 14.

La condena fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. La Cámara Federal de Casación Penal revocó el fallo y ordenó un nuevo debate. Pero el sospechoso nunca se presentó en los tribunales en la fecha fijada para el nuevo juicio. Desde ese momento está prófugo.

Fuente:diariochaco

