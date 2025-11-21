Brindan asistencia técnica y capacitaciones a pequeños productores

Se busca además el fortalecimiento de la infraestructura rural.

El Gobierno provincial avanzó con la asistencia técnica a pequeños productores, mediante el fortalecimiento de la infraestructura rural y la realización de capacitaciones que buscan «elevar la calidad productiva y garantizar la continuidad del trabajo familiar en cada paraje», según el Poder Ejecutivo.

En este contexto, el médico veterinario Víctor Yulán, del centro productivo Progano de Miraflores, lidera acciones orientadas a optimizar la genética, la sanidad animal, el manejo del rodeo y la organización comunitaria.

El fortalecimiento de la seguridad rural, la incorporación de nuevas tecnologías y la articulación con asociaciones locales forman parte de una estrategia integral destinada a los productores.

