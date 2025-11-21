Armas, ropa con presuntas manchas de sangre y un detenido: el allanamiento en Napenay

La Policía allanó el campo lindero al lugar donde fue hallado sin vida Facundo Gorzelowski, de 31 años, en una causa caratulada como «Supuesto Homicidio». Ayer demoraron a una persona y ahora detuvieron a otra más.

En el marco de un allanamiento en un campo realizado por la muerte de Facundo Gorzelowski en Napenay, la Policía encontró elementos que podrían aportar más información sobre lo ocurrido con la víctima, quien fue hallada con un disparo en la cabeza en una zona rural de la localidad.

La causa fue caratulada como «Supuesto Homicidio», por lo que, por orden de la fiscalía, los efectivos intervinieron en el campo lindante al lugar donde fue encontrado el cuerpo.

Encontraron ropa con lo que serían manchas de sangre.

Durante el procedimiento se secuestraron elementos de interés para la causa: un celular, un rifle, una escopeta, ocho cartuchos calibre 12 milímetros, un arma de puño de metal y una pistola automática calibre 22. Como secuestro impostergable, los oficiales incautaron también una caja de cartuchos vacía, un pantalón y dos camisas de grafa, una de ellas con manchas similares a sangre en la espalda.

Además, fue detenido el dueño del campo, identificado como J.L.S., de 50 años, quien será sometido a una prueba dermotest. Por otro lado, ayer demoraron a M.J., que según la familia, habría tenido problemas con la víctima.

Fuente:diariochaco

