Apuñaló a su vecino y escapó, pero lo detuvieron a la hora: la víctima fue hospitalizada

Un hombre de 60 años fue detenido por la Policía luego de atacar con un cuchillo a su vecino, un joven de 31, en el barrio Palermo II. El agresor quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima permanece internada en el Hospital Perrando.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este viernes. El denunciante manifestó que pasadas las 3 de la mañana se dirigia a su domicilio caminando y que se quedó charlando en al casa de un vecino que se encontraba sentado sobre la vereda.

Fue allí que luego de dialogar unos minutos, el denunciante explicó que salió otro hombre de la casa quien le manifestó: «Que te pasa a vos que venis a bardear». Fue inmediatamente luego de esa frase que lo apuñaló.

Seguidamente la víctima explicó que se tomó el pecho con su mano visualizando que emanaba mucha sangre, realizando varios pasos hacia atrás, y salió a correr con dirección a su casa, y con ayuda de su hermano se trasladaron al Centro Salud.

Seguidamente, agentes de la Comisaría Séptima fueron alertados por el ingreso de un hombre con heridas de arma blanca al Centro de Salud de Villa Libertad.

Al entrevistarlo, la víctima relató que su vecino lo había atacado y luego se dio a la fuga.

Debido a la gravedad de las lesiones, el joven fue trasladado al Hospital Perrando, donde recibió una atención médica más compleja y permanece fuera de peligro.

Con la información aportada por el herido y por vecinos de la zona, los efectivos se dirigieron al lugar del ataque. Tras un rastrillaje que duró aproximadamente una hora, localizaron al agresor en cercanías de su domicilio, sobre la calle San Lorenzo. El hombre, de 60 años, fue aprehendido y los policías secuestraron el cuchillo utilizado en la agresión. La fiscalía interviniente ordenó que el detenido sea notificado por la causa «Supuesta Lesiones con Arma», mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el ataque. fuente:diariochaco

