Siguen buscando a Nelson Gusak: su desaparición estaría ligada a conflictos familiares

El Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sis.Pro.Bus.) divulgó una actualización sobre la investigación por la desaparición de Nelson David Gusak, de 26 años, cuyo último contacto fue el 20 de septiembre y cuya ausencia recién fue denunciada el 6 de noviembre en la Comisaría Quinta Metropolitana. La causa está a cargo del Equipo Fiscal N°3, conducido por la fiscal Rosana Soto.

A partir de la denuncia tardía, se activó de inmediato el protocolo oficial de búsqueda, lo que dio paso a operativos conjuntos con la unidad jurisdiccional, divisiones especiales y organismos nacionales.

Se pidió colaboración a la CNRT para verificar si el joven había adquirido pasajes hacia otra provincia, aunque los resultados fueron negativos. La búsqueda se extendió a todo el país con la incorporación del caso al Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU) y al SISFOP, lo que permitió la cooperación entre distintas fuerzas. También se solicitó asistencia específica a las provincias limítrofes, Corrientes, Formosa y Santa Fe, especialmente en controles camineros.

En paralelo, la división verificó todas las informaciones aportadas por ciudadanos y organizaciones. Se convocó a la Brigada de Protección Civil para apoyar la búsqueda en terreno y se realizó una pegatina de panfletos en la vía pública. Equipos policiales revisaron hogares de tránsito, centros de rehabilitación y hospitales, aunque no se encontraron registros médicos vinculados a Gusak. La ausencia de actividad en redes sociales impidió avanzar con análisis digitales, mientras que la denuncia tardía dificultó la revisión de cámaras de seguridad y limitó la reconstrucción precisa de la línea de tiempo.

En las últimas horas, personal policial tomó declaraciones en Campo Rossi, Puerto Tirol, lugar donde el joven realizaba tareas laborales. Allí se recogieron testimonios de su hermano, un cuidador del campo y allegados, cuyos dichos ya están siendo analizados. Según esta línea de investigación, Gusak habría atravesado conflictos con su familia directa relacionados con el consumo problemático de cocaína, lo que podría vinculase a su desaparición.

En el plano operativo, se identificó el número telefónico que solía utilizar, el cual dejó de registrar actividad el 14 de septiembre, por lo que ahora se analizan esos movimientos. Además, se evalúan zonas para futuros rastrillajes con canes y drones, mientras se monitorean todos los datos que puedansurgir.

La división solicitó a la Fiscalía que gestione ante el Programa Nacional de Recompensas la fijación de un monto para quienes aporten información certera sobre el paradero del joven.

Según informó el comisario Sebastián Ramírez, la búsqueda sigue activa con operativos diarios junto a la Cría. Quinta y la Dirección de Zona Metropolitana. La policía reiteró que cualquier novedad será informada oficialmente y pidió a la ciudadanía comunicarse ante cualquier dato que pueda contribuir a la investigación.

