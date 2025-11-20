NAPENAY: UN HOMBRE FUE HALLADO SIN VIDA EN UN CAMINO VECINAL Y LA POLICÍA INVESTIGA UN HOMICIDIO

La tarde de este jueves se vio conmocionada en la localidad de Napenay tras el hallazgo de un hombre sin vida sobre un camino vecinal ubicado al sur de la Ruta Nacional 16. El hecho fue reportado alrededor de las 19:00, cuando personal policial acudió al lugar y confirmó la gravedad de la situación.

Según el informe policial, la víctima —identificada como Facundo Georzelowski, de 31 años, domiciliado en la planta urbana de Napenay— fue encontrada en posición de cúbito dorsal, apoyado parcialmente sobre una motocicleta de 110 cc. Presentaba una herida sangrante en la zona de la cabeza. Al arribar la ambulancia a cargo de la enfermera Patricia Barrientos, se constató que el hombre ya no tenía signos vitales.

El fiscal en turno, Dr. Marcelo Soto, dispuso la intervención de la División Criminalística y Medicina Legal. El médico policial Dr. César González examinó el cuerpo y confirmó la presencia de un orificio de entrada de proyectil de arma de fuego en la parte posterior del cráneo, sin orificio de salida.

Durante las pericias realizadas en el lugar, Criminalística secuestró un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre .22, con un cargador y siete cartuchos, que la víctima llevaba en la cintura. También fue incautado su teléfono celular.

Ante los primeros indicios, la Policía demoró a un hombre identificado como M.J., quien según declaraciones de familiares habría mantenido conflictos previos con el fallecido. De todas formas, la investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque.

En el lugar trabajaron además equipos del Gabinete Científico del Poder Judicial, y posteriormente el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial del Hospital “4 de Junio” para la autopsia correspondiente.

El operativo contó con la presencia de altas autoridades policiales, entre ellas el Director General de Seguridad Interior, Crio. Gral. Elías Caballero; la Directora de Operaciones Interior, Crio. Gral. Sara Aguilera; el Director de Zona Interior Sáenz Peña, Crio. Mayor Juan Carlos Kowalski; y responsables de Investigaciones de la zona.

La Comisaría de Napenay informó que las tareas investigativas continúan para determinar responsabilidades y esclarecer el homicidio.

