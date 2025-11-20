Instalan un equipo de bombeo para reforzar el servicio de agua potable

La incorporación del nuevo equipo se realiza en el Complejo de Plantas Potabilizadoras de Barranqueras, para fortalecer la producción de cara al verano.

Sameep avanza con la instalación de una bomba vertical de 2.400 m³/h, destinada a mejorar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable en el Área Metropolitana.

Desde la empresa señalaron que «el objetivo de la instalación de este nuevo equipo es tener todas las instalaciones en condiciones para garantizar una mejor calidad del recurso tratado que se impulsa al Área Metropolitana del Gran Resistencia», y agregaron que «la meta es llegar a los meses de mayor consumo con niveles de potabilización acordes a la demanda de la población».

«Se trata de un equipo de bombeo vertical con mayor capacidad de caudal para prepararnos para el verano», indicaron desde Sameep.

Además, la empresa realizó tareas de limpieza, purga y lavado de unidades dentro de la planta para incrementar la capacidad de producción.

Este nuevo equipo funcionará como complemento de los sistemas de bombeo horizontales existentes. «Cuando se registre una mayor demanda podremos aportar un volumen adicional hacia los centros de distribución», indicaron.

Por último, desde Sameep hicieron un llamado a «la responsabilidad ciudadana»: «Ante la llegada de temperaturas elevadas, es fundamental un uso racional del recurso por parte de quienes cuentan con caudal y presión suficientes, para asegurar que el agua llegue sin inconvenientes a los sectores más alejados», afirmaron.

