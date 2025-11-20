Hallaron los cuerpos de los menores que fueron arrastrados por el río Bermejo

El menor que sobrevivió, de 15 años, fue trasladado a la sede policial con su tutor, a fin de prestar declaración con asistencia.

Este miércoles por la tarde, tres menores se encontraban jugando a orillas del río Bermejo, cuando uno de ellos fue llevado por la correntada; otro trató de ayudarlo y ambos fueron llevados a las profundidades, sin volver a salir. Ante ello, el menor restante pidió auxilio.

Una vez en el lugar, se solicitó colaboración a la División Bomberos Metropolitana y Bomberos de la Policía de Formosa.

Alrededor de las 17:50, personal policial y vecinos de la localidad con una embarcación particular y otros elementos propios lograron encontraron los dos cuerpos sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como Maciel S. J, de 13 años, y Verón A., de 15 años, domiciliados en Puerto Eva Perón. Los cuerpos de los adolescentes fueron depositados a orillas del río, a la espera de un examen médico.

La Unidad Fiscal N° 10, a cargo de Lilian Beatriz Irala, tomó conocimiento y dispuso que se resguarde el lugar a la espera del Gabinete Científico del Poder Judicial.

El menor que sobrevivió, de 15 años, fue trasladado a la sede policial con su tutor, a fin de recibir declaración con asistencia. Se recibió declaración también al ciudadano Benjamín Ramón Alberto Rivarola, de 25 años.

El médico del Hospital de Puerto Bermejo examinó los cuerpos, diagnosticando «Muerte por ahogamiento traumático, palidez, arrugamiento en la piel y resto de agua en cavidad bucal. No se constatan lesiones».

Más tarde, el móvil tanatológico trasladó los cuerpos a las instalaciones del Imcif.

