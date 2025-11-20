«Hace más de dos años que pedimos justicia», expresó la madre de María Luz Herrera

Cecilia Leaño viajó a Sáenz Peña para conocer de primera mano detalles de la una audiencia clave en el Juzgado de Garantías, tras la oposición presentada por la defensa de los detenidos. Pidió el acompañamiento de la comunidad y exigió que se avance hacia el juicio para conocer qué ocurrió con su hija.

La familia pide que el juicio, previsto para 2026, se haga bajo la misma modalidad que el caso Cecilia y que se haga justicia

La abogada querellante, Cecilia Aquino, explicó que la investigación está prácticamente cerrada y que las pericias a los celulares comprometen a los detenidos

Leaño viajó especialmente para conocer de cerca el resultado la audiencia, explicó que el trámite judicial se realiza a partir de un pedido de oposición presentado por la defensa de los dos detenidos.

«Estoy preocupada. Hace más de dos años que pedimos justicia por Luz y ya es tiempo de que llegue un cierre», afirmó.

La madre de la joven señaló que aún no había podido tomar contacto con el fiscal Valero al momento de su llegada a la ciudad y destacó que permanecerá en el lugar para seguir de cerca el avance de la causa. Paralelamente, convocó a la comunidad a acompañarla durante la jornada: «no somos de esta provincia y no tenemos familia aquí. Invitamos a la población en general a que nos apoye y no nos deje solos. También agradecemos a los medios, que siempre están presentes», expresó.

Respecto del reclamo central de la familia, Leaño volvió a insistir en la necesidad de conocer la verdad: «Queremos saber qué pasó con ella. Exigimos que los culpables hablen y nos digan dónde está nuestra hija, qué le hicieron, dónde dejaron su cuerpo».

Finalmente, trazó un paralelismo con el caso de Cecilia—en el que hubo condenas recientes pese a que el cuerpo tampoco fue hallado— y reclamó igualdad de criterios: «La justicia debe ser igual para todas. La causa de Luz es muy similar. Solo pedimos que tengamos la misma justicia».

fuente:diariochaco

