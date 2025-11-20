Etcheverry ganó un partidazo y Argentina tomó ventaja ante Alemania en la Copa Davis

La Selección Argentina de Tenis YPF tomó ventaja en la serie ante Alemania gracias a una firme actuación de Tomás Etcheverry, quien abrió el duelo con un triunfo clave sobre Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7) en el court central del SuperTennis Arena de Bolonia. Con este resultado, Argentina se puso 1-0 en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis.

Struff golpeó primero y aprovechó una de sus dos chances de quiebre en el inicio. Luego presionó nuevamente en el quinto game, donde dispuso de tres break points, pero Etcheverry sostuvo el saque y resistió los ataques del alemán. A partir de allí, el platense creció: tomó la iniciativa, ajustó su derecha y llegó al 4-4. En un desenlace parejo, resolvió el primer set en el tie-break con mayor precisión desde el fondo de la cancha.

En la segunda manga, Etcheverry se mantuvo firme con su plan: solidez en el servicio —sumó 22 aces— y agresividad con su derecha. Struff intentó incomodarlo con subidas a la red y generó nuevas oportunidades de quiebre, todas desactivadas por el argentino. Como en el primer parcial, el set se definió en el tie-break, donde Etcheverry volvió a imponerse con autoridad para sellar el 7-6 final y darle a Argentina el primer punto de la serie.

Con la ventaja 1-0, las miradas se centraron luego en Francisco Cerúndolo, quien se mide con el número uno alemán, Alexander Zverev, una de las figuras más fuertes del circuito.

El ganador de la serie avanzará a semifinales, donde España espera tras revertir y vencer a República Checa por 2-1. La otra semifinal se definirá este viernes entre Italia, bicampeón, y Bélgica, en busca del segundo boleto a la final.

