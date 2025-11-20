El intendente Bruno Cipolini participó del 2° Encuentro de Arte y Cultura Indígena

En la jornada del jueves, el intendente Bruno Cipolini acompañó el 2° Encuentro de Arte y Cultura Indígena “Rescatando Nuestras Raíces”, una jornada que reunió a comunidades originarias, referentes culturales y artesanos, en el SUM del predio Ferichaco.

El evento, organizado de manera conjunta por la Fundación El Buen Pastor, el Jardín U.E.G.P. Nº 231 “Alba Nora Sosa de Johansson”, contó con el acompañamiento de la Dirección Regional Educativa IV-A y la Municipalidad de Sáenz Peña. La misma tuvo como objetivo poner en valor las raíces culturales, la identidad y las expresiones artísticas de los pueblos indígenas.

Durante la mañana, se desarrollaron presentaciones culturales, números artísticos de instituciones educativas y momentos protocolares, junto a una amplia exposición de stands con artesanías, cestería, madera y producciones tradicionales.

En sus palabras, el intendente Cipolini destacó “la importancia de acompañar estos espacios que fortalecen la identidad cultural y fomentan el respeto por las comunidades originarias, reconociendo su aporte invaluable a la historia y al presente de nuestra ciudad”.

La jornada continuó durante la tarde con más de 40 stands de artesanos de Sáenz Peña y localidades vecinas, además de música en vivo y la entrega de diplomas de la Escuela de Capacitación Laboral de la Fundación El Buen Pastor.

El Encuentro se consolida como un espacio de integración, aprendizaje y celebración de las culturas indígenas que forman parte del tejido social de la región.

