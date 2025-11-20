Docente ganó más de $ 127 millones con una jugada que eligió su hija y que sigue hace 3 años

El flamante ganador de la Poceada chaqueña es de la localidad de Quitilipi.

Un docente de 46 años se convirtió en el nuevo afortunado de la Quiniela Poceada Chaqueña, al quedarse con un premio extraordinario de $ 127.729.339, tras acertar los cinco números en el sorteo del martes 18. Fue el único apostador en lograr la combinación ganadora.

El ticket fue registrado en la Agencia 119, de Oscar Puljiz, ubicada en San Martín 425 de Quitilipi, donde el ganador presentó la jugada que venía realizando desde hace tres años. Sus números de la suerte fueron 14, 25, 44, 50 y 99, todos elegidos de forma manual.

«Es una jugada que vengo siguiendo desde hace tres años, con números que eligió mi hija», contó emocionado el ganador, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

El premio llega como un alivio económico para su familia. Según relató, el dinero permitirá cancelar un auto que estaban pagando en cuotas e invertir en un emprendimiento familiar que ya se encuentra en marcha.

