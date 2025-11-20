Cumbre del Norte Grande en Santiago del Estero: Schneider viajó por Chaco

Este jueves en Santiago del Estero se realiza la última cumbre del año de mandatarios del Norte Grande, con la participación de Silvana Schneider como representante de Chaco, en sus últimos días como vicegobernadora antes de convertirse en senadora nacional. El gobernador anfitrión, Gerardo Zamora, Raúl Jalil de Catamarca, Gustavo Sáenz de Salta, Ricardo Quintela de La Rioja y Hugo Passalacqua de Misiones son los otros mandatarios que asistieron a la reunión.

El encuentro se da en el marco de la 22° Asamblea de Gobernadores del Consejo Regional, y comenzó a las 10.30. Se espera que, además de los temas de agenda, se discutan los posicionamientos de cara al debate del Presupuesto 2026. El gobernador Leandro Zdero podría sumarse vía Zoom.

Además el ministro del Interior Diego Santilli visitará la vecina provincia para reunirse con Zamora, en el marco de las negociaciones del Gobierno nacional para asegurar apoyos para las reformas estructurales impulsadas por Javier Milei. En paralelo, en la vecina provincia se realiza un foro internacional dedicado a blockchain, Web3 y finanzas innovadoras.

El foco político estará puesto en la intención de los jefes provinciales de acercar posiciones para constituir un bloque regional «flexible», con diputados y senadores que responden a los gobernadores y actúen en bloque cuando se traten temas que afecten los intereses de las provincias, como el Presupuesto 2026.

