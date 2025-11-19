Un detenido por amenazar de muerte a su pareja con un arma cuando se quiso separar

Un grave episodio de violencia de género ocurrió este martes por la noche en Resistencia, donde un hombre de 56 años fue detenido luego de que su pareja lo denunciara por amenazas con un arma de fuego. El procedimiento se realizó alrededor de las 21 en un domicilio ubicado en calle Rosciani.

La denuncia había sido presentada horas antes por una mujer de 50 años, quien relató que mantenía una relación de pareja con M.M.G, y que al manifestarle su decisión de terminar el vínculo, él la amenazó diciendo que «la mataría de un tiro». La mujer expresó temor por su integridad física debido a que conoce el temperamento del acusado.

A partir de la denuncia, personal de la División Enlace Operativo Metropolitana inició averiguaciones y logró ubicar el domicilio del hombre. Allí, los agentes aguardaron hasta que el hombre salió para subir a su vehículo y procedieron a demorarlo.

La Fiscalía de Género en turno ordenó su aprehensión inmediata, y el detenido fue trasladado a la Comisaría Décima Metropolitana por cuestiones de jurisdicción. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para avanzar en la causa por amenazas en contexto de violencia de género.

