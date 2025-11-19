«Quiero ir a Argentina, Uruguay, Perú, México», dijo el Papa León XIV

El Papa León XIV aseguró que tiene ganas de viajar a la Argentina el próximo año. El Sumo Pontífice dialogó con periodistas en la residencia veraniega de Castel Gandolfo y le consultaron sobre una posible visita a América Latina.

«Por supuesto. El año próximo ya iremos programando, poco a poco, los viajes. Yo, encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México —visitar la Basílica de Guadalupe—, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera», aseguró el Pontífice.

De esta manera, León XIV colocó a la Argentina dentro de la lista de países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025, aunque aclaró que la programación definitiva se realizará «poco a poco» a partir de 2026.

En esa línea, el Santo Padre también confirmó su interés por Oceanía. «Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón… están pendientes desde hace tiempo», expresó. También quiere ir al santuario de Fátima, en Portugal.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado ningún viaje oficial a América Latina para 2026. El único itinerario internacional confirmado del Papa León XIV es el próximo viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

