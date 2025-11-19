Hombre de 84 años murió tras caer de su moto en el barrio Mariano Moreno

Un trágico hecho ocurrió en la mañana de este miércoles en Resistencia, donde un hombre de 84 años murió luego de un accidente con su motocicleta en el barrio Mariano Moreno. El siniestro se registró alrededor de las 7:45 en la calle Bibiano Meza al 557.

Según el informe policial, la víctima fue identificada como Constancio Cazal, de 84 años, domiciliado en avenida Rodríguez Peña 3140.

El hombre circulaba en una motocicleta Cerro BIX negra, dominio 770GAX, cuando, por motivos que aún se investigan, habría derrapado, perdiendo el control del vehículo.

A partir de las primeras averiguaciones, los efectivos señalaron que tras la caída, Cazal habría sufrido un paro cardiorrespiratorio, lo que derivó en su fallecimiento en el lugar.

Personal de la Comisaría Quinta Metropolitana intervino rápidamente, junto con autoridades de la zona y el jefe de unidad, Crio. Ppal. Isidoro Agustín Quaranta, quien se hizo presente en el sitio del accidente.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía N° 10, que continuará con las actuaciones para determinar con precisión la mecánica del hecho.

