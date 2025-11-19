Día Internacional del Hombre: por qué se celebra el 19 de noviembre

“Me di cuenta de que no había ningún día para los hombres… Algunos dicen que ya existe el Día del Padre pero, ¿qué pasa con los niños, adolescentes y hombres que no son padres?”, se preguntó el fundador del Día del Hombre.

A pesar de que estemos familiarizados con el Día de la Mujer, muchos desconocen que existe también un Día Internacional del Hombre (DIH), que se celebra desde hace más de quince años cada 19 de noviembre.

Aunque el Día Internacional del Hombre pueda parecer la oportunidad masculina para celebrar causas opuestas al Día Internacional de la Mujer, los promotores de esta conmemoración buscan ante todo defender una mayor igualdad de género.

Esta fecha fue establecida en 1992 en Estados Unidos por Tomas Oaster, director del Centro de Estudios Masculinos en la Universidad de Misuri-Kansas. Aunque se popularizó en 1999. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció que es una buena iniciativa incluir el tema de la equidad y de la salud del varón en la agenda internacional. La Unesco, apoyó la iniciativa. Otros organismos dependientes de la ONU como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también, e inclusive desde el momento en que se oficializa la fecha siempre realizó actividades al respecto. En noviembre de 2009 se ratificaron 6 pilares básicos del Día Internacional del Hombre, con el objetivo de que sirvieran de base a futuras entidades o personas que quisieran celebrarlo. Se pueden resumir en los siguientes: Promover modelos masculinos positivos y más normalizados . Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana trabajador con una vida digna y honrada.

. Muchas veces parece que el hombre se mira en modelos estrellas de cine, deportistas de gran fama, cuando la realidad es que predomina un hombre de la vida cotidiana trabajador con una vida digna y honrada. Celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad , a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente.

, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente. Hacer hincapié en la salud y el bienestar de los hombres , tanto física como en los planos espiritual y emocional.

, tanto física como en los planos espiritual y emocional. Poner de relieve la discriminación contra los hombres en las actitudes y expectativas sociales.

en las actitudes y expectativas sociales. Mejorar las relaciones de género y promover la igualdad de género.

y promover la igualdad de género. Crear un mundo más seguro y mejor donde los hombres puedan alcanzar su potencial pleno. Día del hombre: celebrar las contribuciones del hombre a la sociedad, a la familia, al cuidado de los hijos y del medioambiente (Foto: Adobe Stock). Eventos mundiales que se desarrollaron en la actualidad: BAM (Being A Man) es uno de los primeros eventos masivos en tratar ampliamente la temática de género desde el punto de vista del varón.

es uno de los primeros eventos masivos en tratar ampliamente la temática de género desde el punto de vista del varón. Movember : es un evento anual ampliamente difundido a nivel mundial en el que los hombres se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre y se organizan charlas para concienciar sobre la salud de los hombres, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo, depresión masculina, suicidios, inactividad física, etc.

: es un evento anual ampliamente difundido a nivel mundial en el que los hombres se dejan crecer el bigote durante el mes de noviembre y se organizan charlas para concienciar sobre la salud de los hombres, tales como cáncer de próstata, cáncer de testículo, depresión masculina, suicidios, inactividad física, etc. Semana Internacional de la Salud del Varón. Se celebra en junio en algunos países europeos, Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros.

