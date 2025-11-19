Detienen en la terminal a un hombre buscado por una causa de abigeato

Fue apresado cuando el sospechoso arribaba en un colectivo de larga distancia.

Un hombre de 57 años fue detenido este miércoles, en la terminal de ómnibus de General San Martín, luego de que agentes de la División Drogas Peligrosas y efectivos de la comisaría local lo identificaran como un prófugo con pedido de aprehensión por una causa de abigeato menor.

El operativo se montó a partir de una información reservada que alertó a los investigadores sobre la llegada del sospechoso en un colectivo de larga distancia.

Con esos datos, se reforzó el control en el lugar con personal de ambas dependencias.

Cuando una unidad de transporte arribó a la terminal, los agentes observaron descender a un hombre cuyas características coincidían con las aportadas.

Tras identificarlo, confirmaron que se trataba de Horacio Alfredo Domínguez, alias «Vieja», buscado por una causa por supuesto hurto de ganado menor tramitada en la comisaría de Presidencia Roca, con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental.

El detenido fue trasladado a la unidad policial para los procedimientos de rigor, previa revisación médica, y quedó a disposición de la Justicia.

fuente:datachaco

Comentarios