Avanza la construcción del nuevo edificio del Insssep

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que la construcción del nuevo edificio del Insssep avanza a buen ritmo y ya alcanza un 20% de ejecución. La obra se desarrolla en el predio del ex Hospital Pediátrico, de la ciudad de Resistencia.

El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, recorrió el lugar y dialogó con los trabajadores que llevan adelante esta infraestructura estratégica que permitirá unificar en un solo edificio todas las oficinas administrativas de la obra social provincial, hoy distribuidas en distintos puntos de la capital chaqueña.

La centralización de servicios no solo permitirá mejorar la atención a los afiliados, sino también generar un importante ahorro para el Estado provincial al eliminar costos de alquiler de múltiples dependencias.

El edificio contará con:

Planta baja, con acceso vehicular y peatonal, estacionamiento, recepción, sala de espera, farmacia, enfermería y sanitarios.

Tres niveles superiores destinados a oficinas administrativas.

Núcleo de escaleras y ascensores, montacargas de servicio, office en cada planta y sala de máquinas.

Además de mejorar las condiciones laborales del personal y elevar la calidad del servicio para los afiliados, la obra genera empleo directo e indirecto y constituye una inversión estratégica para la ciudad y la provincia.

