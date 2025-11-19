Aumentos en el transporte: prevén que las subas se apliquen el año que viene

Tras el llamado a audiencias públicas, el subsecretario de Transporte y Logística de Chaco, Rodolfo Díaz dio detalles de las jornadas previstas para los días 10 y 12 de diciembre, en las que se abordará el tratamiento de la actualización del cuadro tarifario del servicio de transporte público de pasajeros, tanto en líneas urbanas como interurbanas del Área Metropolitana del Gran Resistencia.

«El tema de los valores, se están haciendo los estudios técnicos para determinar la tarifa técnica. Nosotros tenemos que hacer los cálculos de acuerdo a datos que recibimos de las empresas, y a la vez las empresas hacen sus propios cálculos. Generalmente, la diferencia entre los cálculos de las empresas y la nuestra es muy poca, no hay gran diferencia, pero siempre tenemos que consensuarla», manifestó el funcionario y agregó que en la audiencia pública, por lo general, la gente plantea «la eficiencia de los servicios».

En esa misma línea, sostuvo «el valor de los boletos, en estas instancias en que estamos, es sustancialmente importante, porque a mayor valor de boleto, menor consumo. Entonces eso nos complica», y además agregó que «el aumento principal que afecta en el estudio de costos es el de los salarios de los choferes».

Con ese panorama, Díaz deslizó que el incremento tarifario no se aplicará de manera inmediata. «No vamos a llegar a un aumento ahora. Esto va a llevar tiempo. Los incrementos se van a ver recién el año que viene», resaltó. Asimismo, indicó que el Gobierno provincial continuará con «mayor esfuerzo posible», con el objetivo de sostener aportes que reduzcan el valor del boleto.

«El Estado está dando una ayuda súper importante a través de Chaco Subsidia, que implica millones de pesos por mes. A eso se suma el boleto estudiantil gratuito y otros beneficios», detalló y finalmente advirtió que los servicios de transportes por aplicación, como Uber y MotoUber, circulan sin regulaciones. «Pedimos aplicar el principio de precaución hasta que haya normas claras. Hemos tenido accidentes y hasta una violación en MotoUber», cerró.

fuente:diariochaco

