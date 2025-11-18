Tragedia en Flores: un nene de un año y medio murió al caer del noveno piso por el hueco de un ascensor

Ocurrió en un edificio ubicado en avenida Avellaneda al 2400. Al momento del accidente, la víctima estaba con su familia.

Un nene de un año y medio murió este martes luego de caer nueve pisos por el hueco de un ascensor de un edificio en el barrio porteño de Flores.

El trágico hecho ocurrió en avenida Avellaneda al 2400. Cuando sucedió, la víctima estaba junto a su familia.

Una unidad de la colectividad judía, conocida como Jevra Hatzalah, asistió al damnificado hasta que llegó personal del SAME, Bomberos de la Ciudad y efectivos de la Comisaría Vecinal 7 C de la Policía de la Ciudad.

En el lugar se encontraron con la víctima, un bebé de un año y cuatro meses, que cayó al vacío desde el octavo piso -de un edificio de 10- hasta el subsuelo.

De inmediato, los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar y luego lo trasladaron al Hospital General de Agudos Teodoro Álvarez, ubicado en Aranguren al 2700, por ser el más cercano a la zona.

Pese a los esfuerzos, constataron su fallecimiento como consecuencia de politraumatismos y un paro cardíaco.

La Justicia comenzó una investigación para esclarecer los hechos. Intervino en el caso la Fiscalía Criminal y Correccional 12, que solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil para que realice todas las inspecciones planimétricas y averiguaciones testimoniales para la causa.

El resultado preliminar de las pericias indicó que el ascensor —de los que tienen puertas que se abren manualmente— funcionaba correctamente al momento del trágico hecho.

Una de las hipótesis planteada por los investigadores es que el nene quiso salir primero, pero el ascensor había sido llamado por el primer piso y cayó por un pequeño espacio que quedó entre el elevador y el piso. Sin embargo, se esperan mayores precisiones en las próximas horas.

La familia del niño recibe contención psicológica a través del equipo especializado de la Ciudad porque estaban en estado de shock tras el traumático episodio.

fuente:tn

Comentarios