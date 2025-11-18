Serenidad Complejo Funerario lanza un mensaje solidario: ofrecen cremación gratuita para mascotas abandonadas en el camino

Serenidad Complejo Funerario, una empresa con más de un siglo de trayectoria en servicios fúnebres en la región, difundió en las últimas horas un mensaje destinado a la comunidad, tras detectar una situación que se repite con preocupación: mascotas fallecidas abandonadas al costado del camino que conduce a su predio.

Desde la firma explicaron que trabajan diariamente “con respeto y amor hacia cada mascota que llega” y que comprenden que, ante la pérdida de un animal de compañía, muchas familias pueden atravesar momentos difíciles, no contar con los recursos necesarios o no saber cómo proceder en un momento tan doloroso.

Ante esta realidad, el complejo anunció una alternativa digna y gratuita para evitar que los animales queden expuestos a la intemperie, al calor, a los olores o a otros animales.

“Si necesitan que crememos a su mascota y no pueden afrontar el servicio completo, les pedimos por favor que no la dejen en el camino. Pueden avisarnos o acercarse directamente al predio, y realizaremos la cremación sin costo para la familia. No habrá servicio ceremonial ni entrega de cenizas, pero garantizamos un trato digno y el cuidado que todo animal merece”, expresaron.

Desde la empresa remarcaron que el objetivo no es señalar ni juzgar a nadie, sino acompañar a quienes atraviesan la pérdida de su mascota y evitar que los restos queden en lugares abiertos.

El complejo reafirmó su compromiso con la comunidad: “respeto, dignidad y humanidad para cada mascota que llega a nosotros”.

Para consultas o avisos, invitan a comunicarse por mensaje privado o mediante los canales habituales de contacto.

