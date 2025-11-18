Renunció una funcionaria involucrada en el caso ANDIS: tenía USD 700 mil en su casa

En el marco del escándalo por el caso ANDIS, la Justicia allanó la vivienda de Ornella Calvete, directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial. Durante el operativo se incautaron cerca de USD 700.000 y otras divisas, según confirmaron fuentes judiciales. Infobae adelantó este dato y también la confirmación oficial de la renuncia de la funcionaria, que dejó su cargo tras la aparición pública del caso.

Su salida se terminó de concretar en las últimas horas, luego de que en el Ministerio de Economía se conociera el resultado del procedimiento judicial en su domicilio. En el área que dirige Luis Caputo, especialmente en la Secretaría de Industria y Comercio donde Calvete tenía un rol clave, consideraron que su continuidad era insostenible en el contexto de la investigación, por lo que aceptaron la dimisión y comenzaron a trabajar en su reemplazo.

La causa que involucra a Calvete se desprende de la investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). A partir de los avances en el expediente, el Ministerio Público Fiscal impulsó varios allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires sobre funcionarios con cargos medios y altos. En el domicilio de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentación y dispositivos electrónicos, lo que reforzó las sospechas de maniobras vinculadas a contratos con proveedores del Estado y posibles retornos ilícitos. En los chats analizados, la funcionaria avisó a su padre el 12 de septiembre de 2025: «No sé si es por el cabeza de rodilla o qué», y ante la preocupación por el dinero, él le sugirió qué responder si la Justicia preguntaba: «por si entran acá y me ven con mossca» o «digo que me lo prestó alguien, olvidate».

El vínculo familiar quedó aún más expuesto con otros mensajes, como uno del 10 de septiembre de 2025 en el que consultó por una reunión con un empresario del rubro ortopédico, a lo que su padre contestó que todo estaba encaminado y lanzó una frase llamativa: «una lambo, una granja, lo que quieras». El operativo en la casa de Calvete se realizó el 9 de octubre de 2025 y allí se contabilizaron cerca de 700.000 dólares en diferentes monedas, además de anotaciones y aparatos electrónicos que quedaron en manos del juez.

En el Ministerio de Economía reconocieron que el impacto de la causa precipitó la renuncia y que ya trabajan en alternativas para ocupar el cargo. En paralelo, Miguel Ángel Calvete fue citado a indagatoria en Comodoro Py, en el marco del «caso ANDIS». Aunque todavía no hay novedades sobre nuevas imputaciones, el expediente continúa bajo secreto parcial mientras la Justicia revisa cada documento y conversación obtenidos en los allanamientos. El hallazgo del dinero y la magnitud del caso generaron un fuerte efecto político y pusieron bajo mayor presión a los organismos involucrados.

fuente:diariochaco

