Quiso ingresar droga para su hermano preso por homicidio, pero la descubrieron

Anoche, alrededor de las 22:15, en la comisaría 12ª de Resistencia, el personal de guardia revisaba la mercadería que una mujer había llevado para un detenido. Entre los alimentos no perecederos, encontraron una bolsa de polietileno transparente con una sustancia verde amarronada, similar al cannabis.

La mujer intentaba ingresar el paquete para su hermano, alojado allí por una causa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. De dieron inmediata intervención al Departamento de Drogas.

Los agentes especializados realizaron la prueba de campo, que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un peso total de 92 gramos.

La fiscal antidroga en turno ordenó la aprehensión de la mujer por supuesta infracción a la Ley 23.737.

