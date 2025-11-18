Nuevamente con Capitanich al frente, asumió la conducción partidaria del PJ Chaco

Jorge Milton Capitanich volvió a asumir este lunes como presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Chaco, en un acto realizado en la sede central de Resistencia, ubicado en Mitre y Rivadavia. El ex gobernador anunció una «profunda reestructuración interna y una ambiciosa agenda política con miras a las próximas elecciones». Propuso a esta nueva conducción el objetivo de alcanzar 200 mil afiliados y 20 mil unidades básicas en la provincia.

Capitanich también anticipó que, si bien el Consejo está integrado inicialmente por 42 miembros, se decidió, en virtud de las facultades otorgadas por el Congreso Provincial, «ampliar sustancialmente el número de vicepresidencias, secretarías, consejerías y vocalías».

El Consejo provincial está encabezado por Capitanich como presidente e Inés Ortega como vice; en tanto que el Congreso Provincial tiene a Miguel Sotelo como presidente y a María Luisa Chomiak como presidenta alterna. En cuanto a cargos también se definieron los nombres de los congresales nacionales entre ellos Hugo Sager, Magda Ayala, Mauro Leiva, María Inés Pilatti Vergara, Luciano Moser, Elida Cuesta y Santiago Pérez Pons.

Durante este acto, también se anticipó la convocatoria al Congreso Provincial del PJ para el 21 de febrero de 2026, en la localidad de San Bernardo. Allí se definirá la metodología para la selección de candidaturas y la constitución de frentes, alianzas electorales y acuerdos programáticos para las elecciones de 2027.

