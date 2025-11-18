Nación eliminó la facultad del Instituto de la Yerba Mate de fijar precios

El Gobierno Nacional oficializó este martes la derogación de las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para intervenir en la fijación del precio que reciben los productores. La medida fue dispuesta mediante el Decreto Nº 812/2025, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el Decreto Reglamentario Nº 1.240/2002.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGPyA), el organismo continuará cumpliendo funciones vinculadas a la promoción del sector y al control de calidad de los procesos productivos.

El decreto señala que «resulta necesaria una modernización del Instituto Nacional de la Yerba Mate, de manera que focalice sus actividades en las verificaciones de calidad, al tiempo de impedir su intromisión en un mercado competitivo». Durante dos décadas, productores y secaderos no lograron acordar un valor para la materia prima, lo que derivaba en un laudo del INYM que fijaba un precio considerado adecuado para ambas partes.

Desde la asunción de Javier Milei, el Ejecutivo había dejado sin efecto —en la práctica— la facultad del Instituto para establecer un precio de referencia por kilo de hoja verde, en línea con la política de reducir la intervención estatal en la economía. Con la publicación del decreto, la decisión queda formalizada. La norma lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo.

A partir de ahora, el INYM «no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados», establece el nuevo artículo 8° del decreto modificado.

La SAGPyA recordó que ya en 2023, a través del DNU Nº 70/23, se habían aplicado cambios sobre la Ley Nº 25.564. En este marco, destacó que la medida se alinea con la política oficial de eliminar regulaciones consideradas contrarias a la competencia y la desregulación económica. Las modificaciones, precisó, se apoyan en tres ejes: derogar las facultades de intervención económica del sector, prohibir distorsiones en los valores de mercado y adecuar la normativa vigente.

fuente:diariochaco

Comentarios