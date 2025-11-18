Causa Seguros: confirmaron el procesamiento de Alberto Fernández

Este martes, la Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento del expresidente, Alberto Fernández en la causa Seguros. El exjefe de Estado es investigado por corrupción en la contratación de seguros durante su mandato. En julio, Fernández había apelado el procesamiento y, con esta confirmación de la cámara, está en condiciones de ser enviado a juicio oral y público.

Así, se conoció que también se confirmó el procesamiento de Héctor Martínez Sosa, amigo de Fernández, y de su esposa, María Cantero, quien fue secretaria privada del exmandatario.

La acusación da cuenta de que Fernández firmó el decreto 823/21, a través del cual los ministerios y organismos dependientes del Estado nacional debían contratar a Nación Seguros. Así, Martínez Sosa y sus empresas habrían adquirido alrededor del 60% de las comisiones de seguros, valuadas en un monto de más de $ 2.000 millones.

Los delitos por los que fue procesado Fernández son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora, la situación queda en manos del juez federal, Sebastián Casanello y del fiscal, Carlos Rívolo, quienes, de entender que la investigación está cerrada, el expresidente será enviado a juicio oral.

fuente:diariochaco

