ANMAT prohibió todos los productos de limpieza de una marca por falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir el uso, la venta, la publicidad y la distribución de todos los productos de limpieza de la marca Seco Cleaner, tras detectar que se comercializaban sin los registros exigidos por la normativa vigente. La medida quedó formalizada mediante la Disposición 8518/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

De acuerdo con la resolución, la investigación comenzó luego de una consulta elevada al Servicio de Domisanitarios, que advirtió la presencia de limpiadores, desengrasantes y otros artículos de acabado de superficies ofrecidos en redes sociales y plataformas digitales sin constar en los listados oficiales de productos habilitados. El organismo verificó que ninguno de estos artículos estaba inscripto ante la ANMAT ni figuraban establecimientos responsables autorizados.

Medidas para resguardar a los consumidores

Ante ese escenario, y para resguardar a consumidores que podrían adquirir productos de origen y condiciones de manufactura desconocidas, el área técnica recomendó bloquear la comercialización en todo el país hasta que la firma regularice su situación. La resolución también instruye comunicar la medida a las autoridades sanitarias provinciales.

La disposición se suma a otras acciones recientes del organismo. A fines de junio, la ANMAT había ordenado la prohibición inmediata de todos los productos domisanitarios de la marca Walker, fabricados por Sommer S.A. en el Parque Industrial de Gualeguaychú. La medida surgió tras comprobar la venta de aromatizantes, limpiadores, ceras, siliconas y artículos para el hogar y automóviles sin registro sanitario, pese a exhibirse en la web oficial de la marca y en plataformas de comercio electrónico.

Sanciones y retiro de productos

Durante esa investigación, la empresa reconoció la autoría de los productos, lo que motivó la suspensión de la elaboración y del circuito comercial, además del retiro de la primera línea de distribución. Entre los artículos observados figuraban presentaciones como “Perfumina para telas y ambientes”, aromatizantes en gel, quita insectos, shampoo para autos, siliconas líquidas y ceras polish.

La ANMAT dispuso también iniciar un sumario sanitario contra la firma y su director técnico por incumplir la normativa vigente, y ordenó prohibir cualquier tipo de publicidad de los artículos involucrados. La restricción continuará vigente hasta que obtengan el registro correspondiente.

fuente:primeralinea

Comentarios