Un carpintero y comerciante se llevaron $ 34 millones y ya pasaron a retirar su premio

Ambos acertaron los cinco números de la Poceada Chaqueña en el sorteo del 11 de noviembre y fueron a Lotería Chaqueña para hacer efectivo el millonario pozo.

La Quiniela Poceada Chaqueña continúa entregando premios, y en esta ocasión la fortuna llegó para dos apostadores, que se repartieron el pozo correspondiente al sorteo del martes 11 de noviembre, llevándose más de $ 34 millones de pesos cada uno.

El primero de los ganadores es un carpintero oriundo de Puerto Vilelas, quien registró su jugada en la Agencia N° 758 de la mencionada localidad, mientras que el segundo afortunado es un comerciante de Resistencia, que realizó su apuesta en la Agencia N° 728 de la capital chaqueña.

Ambos acertaron los cinco números durante el sorteo correspondiente, y ahora disfrutan de su merecido premio. Desde Lotería Chaqueña felicitaron a los ganadores, destacando que la Poceada sigue generando oportunidades para miles de chaqueños.

