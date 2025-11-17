Playoffs del Torneo Clausura 2025: clasificados y cómo están hoy los cruces de octavos de final

El certamen de la Liga Profesional de Fútbol entra en su etapa de definición y se van definiendo las llaves de playoffs.

El Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol se encuentra en plena disputa de última jornada de la primera etapa, y ya definida la permanencia y los descenso, empiezan a definirse los puestos y las clasificaciones a los playoffs.

El certamen establece que los primeros ocho de cada grupo pasarán a octavos de final. Los equipos se cruzarán a partido único, donde el mejor ubicado definirá de local en cada instancia previo a la final, que se disputará en cancha neutral, tal cual ocurrió en el Apertura.

Mientras se cierra la fecha, el Torneo Clausura ya tiene a varios clasificados:

Zona A tiene 6 clasificados: Boca, Racing, Unión, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central. El octavo se lo disputan entre Tigre, Estudiantes, Defensa y Justicia, Huracán y Belgrano.

Zona B tiene 7 clasificados: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres, mientras que Sarmiento está hoy adentro, pero Gimnasia tiene chances de desplazarlo.

De finalizar hoy el torneo, los equipos clasificados serían:

Zona A: Boca, Racing, Unión, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes.

Zona B: Rosario Central, Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Talleres, Sarmiento de Junín.

Cómo están hoy los cruces de playoffs del Torneo Clausura 2025

Los octavos de final, hoy, se encuentran así:

Boca (1° Zona A) vs. Sarmiento de Junín (8° Zona B)

Vélez (4° B) vs. Argentinos Juniors (5° A)

Lanús (2° B) vs. Tigre (7° A)

Unión de Santa Fe (3° A) vs. River (6° B)

Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A)

Central Córdoba (4° A) vs. San Lorenzo (5° B)

Racing (2° A) vs. Talleres (7° B)

Deportivo Riestra (3° B) vs. Barracas Central (6° A)

Cómo se jugarán los playoffs del Clausura 2025

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se jugarán en el estadio del mejor ubicado en la clasificación. Mismo caso para los cuartos y las semifinales. La única instancia donde varía es en la final, que será disputada en una sede neutral a confirmar.

Todos los duelos eliminatorios serán a partido único, tal como venía ocurriendo en las anteriores Copas de la Liga. A diferencia del formato del Torneo Apertura, todas las instancias contarán con tiempo extra en caso de igualdad tras la finalización del tiempo regular, en caso de persistir habrá definición por penales.

